إرشادات مرورية بمناسبة إصلاح فواصل كوبري 6 أكتوبر
إرشادات مرورية بمناسبة إصلاح فواصل كوبري 6 أكتوبر
01:03 م الإثنين 04 سبتمبر 2017
كتب- أحمد أبو النجا:
أعلنت مديرية أمن القاهرة، اليوم الاثنين، عن بعض الإرشادات المرورية، بمناسبة إصلاح فواصل كوبري 6 أكتوبر، في الوصلة المعلقة أعلى منطقة الوايلي في الاتجاه القادم من مدينة نصر والمتجه لميدان التحرير.
وكلف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات الإرشادية، والاستعانة بالمساعدات الفنية؛ لتنبيه المواطنين لأعمال الإصلاح القائمة بالحارة اليسرى فقط، مع إتاحة الحارة اليمنى لمرور السيارات لمدة يومين من الساعة الثانية صباحاً، وحتى السابعة صباحاً .
يأتي ذلك استمراراً لجهود مديرية أمن القاهرة في تحقيق السيولة المرورية وسلامة المواطنين على كافة الطرق والمحاور المرورية.
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