مصرع طفلين وإصابة 22آخرين إثر انقلاب ميني باص بترعة الجيزاوية في البدرشين

كتب - محمد شعبان:

لقي طفلان مصرعهما، وأصيب 22 شخصًا آخرين؛ اليوم الاثنين، إثر انقلاب ميني باص في ترعه الجيزاوية بمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة.

تلقى اللواء محمود شوقي، مساعد مدير قطاع جنوب الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة بسقوط سيارة في الترعة سالفة الذكر أمام قرية المرازيق.

كشفت تحريات العميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، أنه أثناء سير سيارة "ميني باص" يستقله أفراد عائلة واحدة لحضور حفل زفاف بمركز الصف، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن سقوطه في الرشاح، أسفر عن مصرع طفلين (6 أشهر - 3 سنوات)، وإصابة 22 آخرين.

وأشارت معاينة العقيد علي عبد الرحمن، مفتش مباحث العياط والبدرشين، إلى استقرار حالة المصابين باستثناء 4 حالات تخضع للعلاج داخل المستشفى.