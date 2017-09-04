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غدا.. وزير الزراعة يفتتح موسم جني القطن بالفيوم

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غدا.. وزير الزراعة يفتتح موسم جني القطن بالفيوم غدا.. وزير الزراعة يفتتح موسم جني القطن بالفيوم

التحرير

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يفتتح وزير الزراعة، عبد المنعم البنا، ومحافظ الفيوم، جمال سامي، غدا الثلاثاء، موسم جني القطن بالمحافظة.

قال وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، حسن جودة، إن مساحة القطن المنزرعة بالمحافظة هذا الموسم بلغت 13 ألفا و92 فدانا، منها 7 آلاف و500 فدان من صنف "جيزة 95"، وباق المساحة من صنف "جيزة 90"، مشيرا إلى أن إنتاجية الفدان مبشرة هذا الموسم وتتراوح بين 10 و11 قنطارا.

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وأضاف جودة أن الموسم الجديد للمحصول هذا العام أفضل من العام الماضي من حيث المساحة والإنتاجية، وأن الدولة تدعم الفلاح لزراعة القطن لاستعادة عرشه، مشيرا إلى أنه سيتم الموسم المقبل اعتماد زراعة المساحة المخصصة لزراعة القطن بالفيوم بالكامل من صنف "جيزة 95" وستكون هناك منطقة إكثار لزراعة المحصول.

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التحرير

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