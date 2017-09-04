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غدا الطقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36

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غدا الطقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36 غدا الطقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، غدا الثلاثاء، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، حارا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على شمال الصعيد وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدلا، مع ارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، أما حالة البحر الأحمر فيكون معتدلا إلى مضطرب، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

المدينة: الصغرى العظمى
القاهرة 24 36
وسط الدلتا 24 36
الإسكندرية 24 31
بلطيم 25 31
مطروح 21 29
السلوم 22 31
سيوة 22 37
بورسعيد 25 30
دمياط 25 30
العريش 22 34
رفح 21 33
الإسماعيلي 21 36
السويس 22 37
رأس سدر 24 35
نخل 20 36
نويبع 28 38
طابا 23 36
كاترين 18 35
الطور 21 35
شرم الشيخ 27 37
الغردقة 27 38
مرسى علم 28 36
الفيوم 24 36
بني سويف 24 36
المنيا 23 36
أسيوط 22 36
سوهاج 25 37
قنا 25 40
الأقصر 25 41
أسوان 27 41
أبو سمبل 23 39
الوادي الجديد 21 37
شلاتين 27 41
أبو رماد 28 41
راس حدربة 26 37
حلايب 25 38

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