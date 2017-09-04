«نقل البرلمان» تخسر معركة تذاكر المترو.. وتنقسم حول «خصخصة» السكك الحديدية

التحرير

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«زيادة أسعار تذكرة المترو، وحادث قطاري الإسكندرية»، من أبرز الموضوعات الساخنة التي ناقشتها لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني، والإجازة البرلمانية الحالية، ورغم ذلك لم تنجح اللجنة في وقف رفع سعر تذكرة المترو، أو إيجاد حلول عملية لإنقاذ هيئة السكك الحديدية.

لم تشفع حالة الغضب التي بدا عليها نواب اللجنة في الاجتماع الذي حضره وزير النقل، هشام عرفات قبل قرار رفع تذكرة المترو في مارس الماضي، حيث استغرق الاجتماع وقتها 3 ساعات كاملة فى نقاش واسع حول سعر تذكرة مترو الأنفاق، فى حضور وزيرى النقل وشئون مجلس النواب ورئيس شركة إدارة وتشغيل مترو الأنفاق، انتهت إلى تأكيد وزير النقل على نية رفع سعر التذكرة.

ولم يكترث الوزير بغضب النواب، وهو ما برز خلال تعليقه على رد فعلهم بالقول: «أى وزير هييجى هيبقى مهتم يراضى الشعب، هل لديكم شك إنى مهتم بإنى ألاقى لنفسى شعبية، لكن فيه حاجات هتقع يا جماعة وضميرى لا يتحمل، أنا دخلت عش الدبابير، وعارف إنى هدخله، لكن ربنا هيحاسبنى».

خسر النواب معركة تذكرة الترو، ويبدو أن الخسارة ستتكرر خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إعلان وزير النقل هشام عرفات، عن نية الحكومة رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسب تصل إلى 100% خلال 2018، وذلك فى تصريحات له، موضحًا أنها ستتراوح بين 2 و3 و4 جنيهات، حسب عدد المحطات التي يستخدمها الراكب، على أن يبدأ التطبيق في 2018.

أما أزمة السكك الحديدية، خاصة بعد حادث تصادم قطاري الإسكندرية، فتشهد معركة داخل اللجنة، خاصة فيما يتعلق بتعديل قانون هيئة السكك الحديدية بعد ما تردد من أنباء عن إمكانية دخول القطاع الخاص في عملية التطوير.

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وبينما أعلن اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في تصريحات صحفية عن أنه يدرس وضع تعديل بقانون هيئة السكة الحديد، لمناقشته خلال دور الانعقاد الثالث، بالتنسيق مع وزير النقل هشام عرفات، مؤكدا أنه سيتم إشراك القطاع الخاص فى إدارة الهيئة فى أسرع وقت، لعمل تطوير شامل، لا سيما على مستوى نقل البضائع.

وقال النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة في تصريحات لـ«التحرير»، إن الحكومة هي التي ستقدم مشروع القانون، مؤكدا أنه لا نية أبدا للاستعانة بالقطاع الخاص، ووصفه بـ«الأمر المرفوض».

وأضاف: «عندما يأتي مشروع الحكومة من مجلس الدولة ونناقشة سنبدي رأينا بالموافقة أو الرفض، والحديث الآن عن تفاصيل القانون سابق لأوانه، مؤكدا عدم وجود نية لخصخصة مرفق السكك الحديدية، وأضاف «حتى لو هناك نية للخصخصة سنرفضها».

وتابع: «الحل الأمثل للنهوض بمنظومة السكك الحديدية يتمثل في إسناد مهمة تطوير بنيتها الأساسية على مستوى الجمهورية، والتوسع في نظام الإشارات الكهربائية، إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة».

وكان الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، قد أكد أن خطط تطوير السكة الحديد تنتهى ٢٠٢٢، موضحًا أنه قَبِل يوم الأحد الماضى استقالة رئيس هيئة السكة الحديد، والفترة المقبلة ستشهد تغيير قيادات بالسكة الحديد.