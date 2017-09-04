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توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون السياحي بين مصر ونينغشيا الصينية

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توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون السياحي بين مصر ونينغشيا الصينية توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون السياحي بين مصر ونينغشيا الصينية

التحرير

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وقعت هيئة السياحة المصرية ولجنة تنمية السياحة في منطقة نينغشيا الصينية، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون السياحي، بهدف خدمة التنمية الاقتصادية وتعزيز العلاقات بين البلدين.

واتفق الجانبان على أن يدعما بشكل متبادل أنشطة تشجيع السياحة، وربط المواقع الإلكترونية الرسمية لكليهما، بالإضافة إلى العمل على التسويق والترويج لمواردهما السياحية ومنتجاتهما ومشاريعهما السياحية ومهرجاناتهما، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

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كما اتفقا على ضرورة تبادل الزيارات من قبل المسئولين السياحيين والخبراء والصحفيين وممثلي وسائل الإعلام للجانبين، بالإضافة إلى تبادل المعلومات السياحية والمواد الترويجية والكتيبات والإحصاءات.

وقع مذكرة التفاهم من الجانب المصري، المستشار السياحي المصري بالصين أبو المعاطي صالح شعراوي، وذلك على هامش مؤتمر السياحة بين الصين والدول العربية لعام 2017، الذي تحتضنه مدينة ينتشوان بحضور عادل المصري، ممثلا عن وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحي، وأعضاء الوفد المصرى الآخرين المشاركين بالمؤتمر رحمة حفني، مدير عام آسيا بالهيئة، وإبراهيم عبد السلام، من هيئة التنشيط السياحي.

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التحرير

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