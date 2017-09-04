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مفاجأة غير متوقعة.. «كيت» و«ويليام» ينتظران طفلهما الثالث

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مفاجأة غير متوقعة.. «كيت» و«ويليام» ينتظران طفلهما الثالث مفاجأة غير متوقعة.. «كيت» و«ويليام» ينتظران طفلهما الثالث

التحرير

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كشف المتحدث الرسمي باسم القصر الملكي في بريطانيا، أن الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون ينتظران حدث سعيد، بعد تأكد أن الدوقة حامل وفي انتظار طفلها الثالث.

ووفق لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فإن هناك سعادة غامرة في القصر الملكي بعد الإعلان عن انتظار دوق ودوقة كامبريدج لطفلهما الثالث، وذلك بعد ظهور أعراض الحمل الأولى وعلى رأسها التقىء، وهي نفس العلامات التي مرت بها الدوقة في حملها الأول والثاني.

وأوضح المتحدث الرسمي للقصر، أن الحمل منع الدوقة من القيام بأعمالها الخيرية في مركز أطفال هورنزي بلندن اليوم الإثنين، مشيرًا إلى أنها تتلقى الرعاية الصحية اللازمة في قصر كنسينجتون.

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وتزوجت كيت من الأمير ويليام في أبريل عام 2011، وأنجبت منه طفلين هما الأمير جورج 4 سنوات، وشارلوت الصغرى التي تبلغ من العمر عامين فقط.

ويأتي هذا الإعلان قبل أيام قليلة من التحاق الأمير جورج بالمدرسة، والتي يبلغ تكاليف عامها التعليمي 17 ألف جنيه إسترليني.

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التحرير

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