القبض على «أب» قتل زوجته وطعن بناته في الإسكندرية

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على رجل بالمعاش، قتل زوجته بسلاح أبيض وأصاب بناته الثلاثة وذلك لسوء معاملته لهم ومعاتبتهم له على ذلك بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

تعود الواقعة حينما تلقى اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول المنتزه بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بقيام شخص بطعن زوجته وبناته داخل الشقة سكنهم بالطابق الأول بالعقار الكائن تقاطع شارع عمر بن الخطاب مع شارع 30 منطقة سيدي بشر قبلي.

وتبين قيام المدعو "س . ا . ح" 58 سنة، بالمعاش "مقيم بالشقة محل البلاغ سبق ضبطه في قضية جنايات قسم شرطة أول الرمل "انضمام لجماعة محظورة" مصاب بجروح قطعية متعددة بالرقبة وكدمة بالساعد الأيمن بالتعدي بالضرب بسلاح أبيض على زوجته المدعوه "ز . ع .ا" 55 سنة، ربة منزل"، وإحداث إصابتها بجرح طعني بالرقبة وآخر بالكتف الأيمن وجرح بالوجه مما أدى لوفاتها وإصابة بناته الثلاثة كل من "ش .س .ا، 27 سنة، محامية" بجروح قطعية متعددة بالصدر والظهر من الناحية اليسرى والساق اليسرى و "ه . س .ا، 22 سنة، طالبه" بجرحين طعنيين بالصدر والبطن من الناحية اليسرى مع اشتباه نزيف داخلي بالبطن وجروح قطعية متعددة بالبطن والمرفق والساعد الأيسر والرأس والرقبة و" م . س، 18 سنة، طالبه" مصابة بجرح طعني أسفل الثدي الأيسر وتجمع دموي وهوائي حول الرئة اليسرى وآخر طعني بالحوض من الناحية اليمني.

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وتوصلت التحريات إلى حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة بسبب معاتبتهن له لسوء معاملته المستمره لهن، تم ضبط المتهم وعثر بمكان الواقعة على عدد "3" سلاح أبيض "سكين" ملوثين بالدماء.

بمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، وأنه قام بإصابة نفسه عقب ارتكابه الواقعة.

تم إخطار النيابة العامة والأدلة الجنائية، ونقلت الجثة لمشرحة الإسعاف والمصابين لمستشفى شرق المدينة للعلاج، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.