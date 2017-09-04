السيسي وزوجته يحضران مأدبة عشاء الرئيس الصيني لزعماء «البريكس»

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حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزوجته انتصار السيسي، مأدبة العشاء، التي يقيمها الآن الرئيس الصيني، شي جين بينج، للزعماء المشاركين في قمة "بريكس" التاسعة، المنعقدة حاليا بمدينة شيامن الصينية، تكريما لزعماء دول بريكس: الصين، الهند، البرازيل، روسيا، وجنوب إفريقيا، إضافة إلى 5 زعماء من دول الأسواق الناشئة، وهم مصر، غينيا، المكسيك، طاجيكستان، وتايلاند.

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وشارك السيسي وزوجته، في التقاط الصورة التذكارية للزعماء العشر المشاركين في القمة وزوجاتهم، ومن المقرر عقب انتهاء العشاء، أن يحضر الرئيس وزوجته حفلا فنيا تنظمه الصين بمناسبة افتتاح أعمال القمة، بحضور قادة الدول المشاركين في أعمال "بريكس".