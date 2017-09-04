وزير التجارة يزور المفوضية الأوروبية لتعزيز العلاقات الاقتصادية

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أعلن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن أنه من المقرر أن يقوم بزيارة إلى المفوضية الأوروبية ببروكسل، خلال الفترة القريبة المقبلة، لبحث تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين مصر ودول الاتحاد.

وقال قابيل، في بيان له، اليوم الإثنين، إن الاتحاد يمثل أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، منوها بأن معدلات التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي شهدت طفرة كبيرة، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار تقرير تلقاه وزير التجارة، من المكتب التجاري المصري في بروكسل، إلى أن الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت من 2 مليار و639 مليون دولار إلى 3 مليارات و73 مليون دولار، خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 16.5%، وفي المقابل انخفضت الواردات المصرية من الاتحاد من 11 مليارا و517 مليون دولار إلى 8 مليارات و154 مليون دولار، بانخفاض نسبته 29%.

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ومن جانبه، ذكر أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن نمو الصادرات وانخفاض الواردات من سوق الاتحاد الأوروبى ساهم في خفض عجز الميزان التجاري بين البلدين، من 8 مليارات و878 مليون دولار إلى 5 مليارات و81 مليون دولار، لتنخفض نسبة العجز في الميزان التجاري من 77% خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 62% خلال نفس الفترة من العام الجاري.

وأضاف عنتر أن أبرز المنتجات التي جاءت على رأس الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبي: الحديد والصلب، الكيماويات العضوية، الأسمدة، منتجات البلاستيك، الملابس، الكروشيه، واللدائن ومصنوعاتها، وتوجهت أعلى قيم من الصادرات إلى دول إسبانيا وإيطاليا وبلغاريا.