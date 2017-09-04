الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 49

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن وفاة 3 من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 49 حالة.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، إن حالات الوفاة حدثت، خلال أيام التشريق، نتيجة للإجهاد والمشقة وكبر السن، لافتا إلى أن معظمهم توفوا إثر توقف بعضلة القلب والتنفس، ويتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.

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وأوضح الأنصاري أن المتوفين الـ3 هم: إبراهيم إبراهيم أحمد عوض، 61 عاما، يتبع حج الداخلية، من محافظة الدقهلية، إبراهيم إبراهيم طنطاوي مشالي، حج فرادى، من محافظة الدقهلية، وفهمي محمد الشافعي حجازي، 61 عاما، يتبع حج الداخلية، من محافظة القاهرة.