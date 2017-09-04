أخبار عاجلة

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 49

Google+ Print
الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 49 الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 49

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن وفاة 3 من الحجاج المصريين بالأراضي ، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 49 حالة.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، إن حالات الوفاة حدثت، خلال أيام التشريق، نتيجة للإجهاد والمشقة وكبر السن، لافتا إلى أن معظمهم توفوا إثر توقف بعضلة القلب والتنفس، ويتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.

شاهد أيضا

وأوضح الأنصاري أن المتوفين الـ3 هم: إبراهيم إبراهيم أحمد عوض، 61 عاما، يتبع حج الداخلية، من محافظة الدقهلية، إبراهيم إبراهيم طنطاوي مشالي، حج فرادى، من محافظة الدقهلية، وفهمي محمد الشافعي حجازي، 61 عاما، يتبع حج الداخلية، من محافظة القاهرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
سفير السعودية: فخورا بمصافحة الجنود الذين دافعوا عن مصر (فيديو)

سفير السعودية: فخورا بمصافحة الجنود الذين دافعوا عن مصر (فيديو)

السعودية تدرج كيانين و11 شخصا في اليمن على قائمة الإرهاب

السعودية تدرج كيانين و11 شخصا في اليمن على قائمة الإرهاب

ولي عهد أبوظبي: السعودية تقود المنطقة للاستقرار والتنمية

ولي عهد أبوظبي: السعودية تقود المنطقة للاستقرار والتنمية

السعودية: نتطلع لحل القضية الفلسطينية من أجل سلام يتيح علاقات طبيعية بين دول المنطقة

السعودية: نتطلع لحل القضية الفلسطينية من أجل سلام يتيح علاقات طبيعية بين دول المنطقة