السيسي يدعو بوتين لحفل وضع حجر أساس محطة الضبعة

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش أعمال قمة "بريكس"، المنعقدة حاليا بمدينة شيامن الصينية.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح له، إن الرئيس الروسى أكد خلال اللقاء، الأهمية التي توليها بلاده لتطوير العلاقات الوثيقة مع مصر في جميع المجالات، خاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية، مشيدا بزيادة التبادل التجاري بين البلدين، بنسبة 14%، فضلا عن التواصل المستمر بين الجانبين لدفع وتطوير العلاقات.

وثمن بوتين، التنسيق القائم بين مصر وروسيا على صعيد عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيدا بدور مصر الإيجابي في النزاعات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وحرصها على التوصل إلى حلول سياسية لتلك النزاعات.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن السيسي أكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الهامة التي تجمعها بروسيا، وتطوير أوجه التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، مشيدا بالتعاون الثنائي القائم في العديد من المجالات، والمشروعات المشتركة التي سيتم البدء في تنفيذها، خاصة مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية، شرق بورسعيد، ومشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.

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ووجه السيسي، الدعوة للرئيس الروسي لحضور الاحتفال الذي سيقام بمناسبة وضع حجر الأساس لمحطة الضبعة، وهو ما رحب به بوتين، على أن يتم الاتفاق على موعد الزيارة بين الجانبين.

وأشار إلى أن الرئيسين تطرقا خلال اللقاء إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، ومنها استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر، إذ أشاد الرئيس الروسي بالجهود التى قامت بها السلطات المصرية في تأمين المطارات، معربا عن أمله في استئناف رحلات الطيران الروسي قريبا، عقب انتهاء المشاورات الجارية بين الجانبين على المستوى الفني.

وعلى جانب آخر، استعرض الرئيسان عددا من القضايا الإقليمية والدولية، خاصة النزاعات في منطقة الشرق الأوسط، واتفقا على أهمية التوصل إلى حلول سياسية لمختلف تلك النزاعات، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار لدول المنطقة، ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها.