فشل في الانتحار بـ«السم» فأطلق النار على نفسه من سلاح والده بالشرقية

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أقدم طالب بالفرقة الثانية بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، اليوم الاثنين، على التخلص من حياته بطلق ناري من سلاح والده، بعد عدة أيام من فشله في الانتحار بتناول "السم" بقرية المنشية التابعة لدائرة مركز كفر صقر في الشرقية.

البداية كانت بورود بلاغًا بالعثور على "شريف.م.ع" طالب بالفرقة الثانية بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، جثة هامدة مصابًا بطلق ناري أعلى جبهته، داخل منزل عائلته بدائرة مركز كفر صقر.

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بالانتقال والفحص، تبين أن المتوفي تخلص من حياته لمرروه بحالة اكتئاب، وأنه سبق وحاول الانتحار بتناول "السم" منذ عدة أيام، إلا أنه نجا منه، ليُقدم على الانتحار بطلق ناري أعلى جبهته من بندقية خرطوش مُرخصة، خاص بوالده اللواء المُتقاعد.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى كفر صقر تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4672 إداري كفر صقر لسنة 2017، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.