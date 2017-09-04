البابا تواضروس يزور مدرسة تابعة للكنيسة الأرثوذكسية بأستراليا

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زار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، مدرسة مارمرقس التابعة للكنيسة الأرثوذكسية بمدينة سيدني الأسترالية.

رافق البابا تواضروس، الأنبا دانيال أسقف سيدني والوفد المرافق له في الزيارة، وكان في استقباله طلبة المدرسة وأولياء أمورهم.

وقال البابا، في كلمة له خلال الزيارة، إن المدارس القبطية لها دور كبير في أن تكون حلقة وصل بين الكنيسة الأرثوذكسية في مصر وتعاليمها وشعبها في الخارج.

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وأضاف أن المصريين ينتمون لأمة شكلت أول حكومة وأول جيش في التاريخ، وهذه المدارس فرصة لزيادة ارتباط المغتربين ببلادهم.

وأشار بابا الإسكندرية إلى أن تلك المدارس تعلم الطلبة تعاليم الكنيسة الأرثوذكسية، التي تعد من أقدم كنائس العالم، حيث تأسست في القرن الأول الميلادي، موضحا أن الهدف تخريج طلبة مواطنين يمكنهم خدمة مجتمعاتهم وكنيستهم.

وكان البابا تواضروس قد وصل إلى مدينة سيدني، الثلاثاء الماضي، قادما من اليابان، ليبدأ زيارته الرعوية الأولى لهذه الإبراشية، منذ تنصيبه في نوفمبر 2012.