دفاعه عن والده وسبب ابتعاده عن «الشعبي».. 6 تصريحات مثيرة لـ«محمد عدوية»

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"هذا الشبل من ذاك الأسد"، مقولة انطبقت على المطرب "محمد عدوية" نجل عملاق الغناء الشعبي "أحمد عدوية"، الذي كان -ولا يزال- قامة في الطرب الشعبي، بعيدًا عن الإسفاف والابتذال، حتى إنه كان محل إعجاب من كثير من نجوم عصره.

وحل "أحمد عدوية" ونجله، أمس الأحد، ضيفين على برنامج "مساء DMC" مع الإعلامية "إيمان الحصري"، عبر فضائية DMC، فأدلى "محمد" بعدد من التصريحات المثيرة التي نستعرض أبرزها فيما يلي..

1- الأسطورة

وصف "محمد عدوية" والده الفنان الشهير بـ"الأسطورة"، قائلًا: "أبويا أسطورة ولا يمكن تعويضه"، موضحًا أن الأديب الراحل نجيب محفوظ كان معجبًا به، حيث قال:

"الأديب الراحل نجيب محفوظ قال عليه أحلى كلام"، مشيرًا إلى أن الراحل بليغ حمدي لحن لوالده خمس أغنيات.

2- تأثره بوالده

رغم أنه يبدع في لون آخر من الغناء ولا يكتفي بالطرب الشعبي، فإن "محمد عدوية" أكد تأثره بوالده قائلًا: "أنا واخد جلابية أحمد عدوية، أنا واخد النهج، مابعدتش على فكرة بس باطوَّر في المزيكا شوية، بس الأستاذ اللي علمنا كل حاجة"، مؤكدًا أنه الأساس.

3- سبب الابتعاد عن الشعبي

عن سبب اتجاه محمد عدوية للأغنيات الرومانسية؛ فإنه لم يبتعد عن الغناء الشعبي، وقال عن ذلك: "كانت ميولي دائمًا إني آخد المزيكا وأطورها، بس أنا مش قادر أخرج من عباية أحمد عدوية، أنا مش باتكلم عليه كوالدي، باتكلم عليه كأستاذ مايتعوضش".

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4- مساعدة والده

أوضح محمد عدوية أنه يستشير والده في كل أغنياته وقبل إطلاق أي ألبوم، مشيرًا إلى أنه ساعده في غناء "الطيب أحسن"، وقال: "كان مشجعني على الطريق المختلف ونوعيات المزيكا المختلفة، وكان مبسوطا بالموضوع ده، لأنه لما طلع كان في وسط العمالقة عبد الحليم وأم كلثوم، فهو طلع مختلف بالشعبي".

5- دخول المجال

في حين يعتقد البعض أن كون محمد عدوية ابن فنان شهير فهذا يساعده في النجاح؛ فإن "محمد" قال: "ده بيصعب عليا، لأنه بيبقى في ناس فاكرة إن ابن الفنان بيطلع عشان عايز يتشهر، وأنا الحمد لله كنت باحب المزيكا من صغري وهو شاف فيا الحتة دي، وأنا الحمد لله خدت طريق تاني وهو قالي اجتهد وابني نفسك بنفسك".

6- مهاجمة والده

دافع محمد عدوية عن والده ومهاجمة البعض لأغانيه في بداية مشواره، قائلًا: "الراجل ده ماخدش حقه، لأنه اتهاجم كتير أوي، ورغم مهاجمة الناس ليه فإنه نجح وأثبت نفسه"، وأضاف: "الراجل ده بالنسبة لي قيمة كبيرة جدا"، وتابع: "عمل فن الناس كلها مشيت عليه، فتح مدرسة زي ما بيقولوا".