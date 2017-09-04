ألمانيا على بعد خطوة من حسم التأهل للمونديال.. وإنجلترا تخشى غضب الجماهير

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بإمكان المنتخب الألماني، ضمان بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا ،عندما يواجه النرويج اليوم الإثنين، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

وفوز المنتخب الألماني (الملقب بالماكينات) على مضيفه التشيكي، (2-1) مساء الجمعة، منح الفريق فوزه السابع على التوالي في أول سبع جولات من التصفيات، لينفرد بصدارة المجموعة الثالثة من التصفيات.

وخاض منتخب ألمانيا، حامل لقب كأس العالم، 16 مواجهة دون هزيمة منذ خسارته أمام فرنسا في المربع الذهبي ليورو 2016 في السابع من يوليو من العام الماضي.

وعلى الورق، يبدو الفريق الألماني، تحت قيادة يواخيم لوف، عصيا على الهزيمة، ولكن على ملعب أدين أرينا أمام التشيك يوم الجمعة، بدأ الفريق بعيدا عن مستوى بطل العالم، واحتاج إلى هدف قاتل من رأس ماتس هوميلز قبل دقيقتين من النهاية ليحسم الفوز على التشيك.

واحتفظ لوف بثقته في أغلب هيكل الفريق، الذي فاز على تشيلي في نهائي كأس القارات في يوليو الماضي، حيث أعاد هوميلز، الفائز مع الماكينات بلقب مونديال البرازيل 2014، وكذلك الحال بالنسبة لتوماس مولر، الذي حمل شارة القيادة، ونفس الشيء بالنسبة لمسعود أوزيل وتوني كروس.

ودفع لوف بتشكيل هجومي حيث أشرك اثنين من اللاعبين في الخط الأمامي، وهما تيمو فيرنر ولارس ستيندل، واعتمد على أوزيل ومولر في العمق الهجومي، حيث لعب مولر، مهاجم بايرن ميونخ، في مركز لاعب الوسط المهاجم، على عكس مركزه الأساسي كمهاجم.

ويتصدر المنتخب الألماني المجموعة الثالثة بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب أيرلندا الشمالية، الذي تغلب على مضيفه سان مارينو 3 ـ 0.

وقبل 3 جولات من نهاية التصفيات، يحتل منتخب التشيك المركز الثالث بفارق خمس نقاط، خلف أيرلندا الشمالية، وتأتي النرويج في المركز الرابع بفارق نقطتين عن التشيك بعد الفوز على أذربيجان بثنائية نظيفة.

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من جانب آخر ستقطع إنجلترا خطوة حاسمة نحو التأهل إلى نهائيات مونديال روسيا، إذا فازت على أرضها أمام سلوفاكيا، رغم أن الانتصار أمام المشجعين الداعمين ربما يمثل تحديا أكثر صعوبة.

وقبل ثلاث جولات على نهاية التصفيات، تتصدر إنجلترا المجموعة السادسة بفارق نقطتين عن سلوفاكيا، وإذا فاز المنتخب الإنجليزي اليوم الإثنين في ويمبلي فإنه سيضمن تقريبا التأهل المباشر أو دخول ملحق التصفيات على الأقل.

لكن إنجلترا عانت كثيرا قبل تسجيل عدة أهداف خلال الفوز 4-0 على مالطا، وقدمت أداء متوسطا وأطلق مشجعوها صيحات استهجان أثناء فترات من متابعة اللقاء.

وفيما يلي نستعرض أبرز مواجهات اليوم في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال روسيا 2018:

- ألمانيا × النرويج 8.45 مساء.

- أيرلندا الشمالية × التشيك 8.45 مساء.

- إنجلترا × سلوفاكيا 8.45 مساء.