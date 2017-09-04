ندمت على عيد ميلادها ولهذا السبب ذهبت لطبيب نفسي.. 14 معلومة عن منة فضالي

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بدأت مشوارها الفني في مطلع الألفينيات، وظلت تسير بخطى ثابتة على طريق النجومية لفترة، لكن سرعان ما سقطت في فخ الشائعات والتصريحات، والتي جعلت منها مادة دسمة للتناول الصحفي والإعلامي، إلى أن جاءت الواقعة الأشهر في حياتها، وهي احتفالها بعيد ميلادها في فندق "فور سيزونز"، وسط أصدقائها من الفنانين والمشاهير، بملابس "جريئة"، فتم التقاط صور لها تمارس فيها أفعالا "غير أخلاقية"، فاشتعلت ضدها صفحات التواصل الاجتماعي تتهمها بنشر الرذيلة.

وفي التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 14 معلومة عن الفنانة منة فضالي.

1- اسمها بالكامل "منة الله سامي فضالي"، ولكنها اشتهرت فنيا بـ"منة فضالي".

2- ولدت في مدينة القاهرة يوم 4 سبتمبر 1983.

3- تخرجت في كلية السياحة والفنادق.

4- ورثت حب الفن عن والدتها التي كانت تعمل مساعدة للمخرج مجدي أبو عميرة.

5- الظهور الفني الأول لها كان من خلال مسلسل "أين قلبي"، في عام 2002، مع الفنانة يسرا، ومي عز الدين، ورشوان توفيق.

6- شاركت في عدد كبير من الأعمال التليفزيونية بعد ذلك، مثل مسلسلات: "الناس في كفر عسكر، عفاريت السيالة، العمة نور، الليل وآخره، سوق الزلط، طائر الحب، سكة الهلالي، الملك فاروق، اللص والكتاب، أفراح إبليس، إكسلانس، سلسال الدم"، وغيرها الكثير من المسلسلات.

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7- لها مشاركات سينمائية قليلة بالمقارنة بأعمالها التليفزيونية مثل أفلام: "الباشا تلميذ، الشبح، هو فيه إيه؟، الديلر، علمني الحب، نور عيني، تحت الترابيزة".

8- صرحت بأن سبب تأخرها عن بنات جيلها في المسيرة الفنية هو كثرة مشاركتها في أعمال فنية عديدة مجاملة لزملائها في الوسط الفني، وهو الأمر الذي أضر بها كثيرا، وفق ما قالت في برنامج "المتوحشة".

9- ارتبطت بشكل رسمي 3 مرات، كانت الأولى بالموزع الموسيقي عادل حقي، وانتهى الأمر بالانفصال واللجوء إلى المحاكم، مؤكدة أنها لم ترتبط يوما خارج إطار رسمي.

10- قالت إنها "فاشلة" في تمثيل أدوار الإغراء، وإنه لا توجد ممثلات إغراء في مصر من بعد الراحلة هند رستم.

11- في عام 2009 احتفلت بعيد ميلادها بفندق "فور سيزونز"، وسط حضور أصدقائها وزملائها الفنانين، وفي صباح اليوم التالي تم تسريب صور من داخل عيد الميلاد، والتي كانت صدمة للجمهور، بسبب ملابس "منة" العارية، وأفعالها غير الأخلاقية التي مارستها في الصور، على حد وصف رواد "فيسبوك" حينها.

12- أكدت منة في لقاء تليفزيوني مع برنامج "الوسط الفن" أنها لم تكن في وعيها أثناء عيد الميلاد وقالت بالنص: "أنا يوم عيد ميلادي ماكنتش منة واتصدمت لما شفت الصور.. أنا كنت شاربة حاجة يومها لكن بطريقة غير مباشرة وبدون قصد وحد عمل فيا ملعوب عشان أظهر بشكل غير لائق.. والله أنا مش وحشة وطيبة وندمانة ندم عمري على اليوم ده".

13- تعرضت لمحاولة سرقة واختطاف في عام 2012، حيث كانت تدفع فاتورة التليفون بأحد المولات، وفي أثناء خروجها من الجراج، التقت بصديقها راقص الباليه أحمد يحيى، وركبا سيارتها معًا، وفجأة قام 3 أشخاص ملثمون بركوب السيارة من الأبواب الخلفية، ثم قام اثنان آخران بالهجوم على منة وأحمد، وتم إلقاء الأخير خارج السيارة والهروب سريعا، وخلال الطريق تم الاعتداء بالضرب واللكم على "منة" وإلقاؤها على الطريق وهي في حالة مزرية، دون معرفة تفاصيل عن أسباب ذلك.

14- اعترفت بأنها ذهبت 3 مرات إلى الطبيب النفسي، لأنها شحصية عصبية، وتصورت أنها ستجلس على "الشيزلونج" ليستمع لها الطبيب، لكنها فوجئت بتعامل الطبيب بالأدوية والمهدئات مباشرة، لذا لم تذهب إليه مرة أخرى.