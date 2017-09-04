استقرار في أسعار الدولار بـ«المركزي».. و«الأهلي» الأعلى سعرا

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استقر سعر الدولار اليوم بالبنك المركزى مسجلا 17.70 للبيع، و17.60 للشراء مقابل الجنيه المصرى.

أسعار الدولار فى البنوك المصرية.. الأهلى الأعلى سعرا

وسجل الدولار اليوم استقرارا ملحوظا بمختلف البنوك والبنك الأهلى المصرى أعلى سعر بـ17.73 جنيه للبيع، و17.63 للشراء.

بينما سجل الأقل سعرا بالبنك العربي بـ17.67 جنيه للبيع، و17.57 جنيه للشراء. وسجل الدولار بالبنك العربي الإفريقي وبنك البركة، وبنك بلوم، وبنك المشرق 17.72 جنيه للبيع، و17.62 جنيه للشراء.

وسجل بنك عودة وكريدى أجريكول، والبنك الأهلى الكويتى "بيريوس"، وبنك التعمير والإسكان والبنك الزراعى المصري 17.71 جنيه للبيع، و17.61 جنيه للشراء.

وسجل بنك الإسكندرية والمصرف المتحد وبنك القاهرة وبنك إتش إس بي سي 17.70 للبيع، و17.60 جنيه للشراء.



أسعار باقى العملات الأجنبية

سجل متوسط سعر اليورو -وفقا لمؤشر الصرف بالبنك المركزى- 21.09 جنيه للبيع، و20.96 جنيه للشراء، والجنيه الإسترلينى 22.82 جنيه للبيع، و22.68 جنيه للشراء، والفرنك السويسري 18.45 جنيه للبيع، و18.34 جنيه للشراء.

أسعار العملات العربية

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وشهد متوسط أسعار العملات العربية وفقا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزى استقرارا ملحوظا فى رابع أيام العيد، ليسجل الريال السعودى 4.72 جنيه للبيع، و4.69 جنيه للشراء، والدينار الكويتى سجل 58.77 جنيه للبيع، و58.38 جنيه للشراء، والدرهم الإماراتى سجل 4.82 جنيه للبيع، و4.79 جنيه للشراء.