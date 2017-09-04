إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص ببورسعيد

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أصيب 9 أشخاص بينهم 4 أطفال، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية".

استقبل مستشفى بورسعيد العام: محمد أحمد ضيف، 34 عاما، إبراهيم عبد الحميد محمد، 36 عاما، آلاء محمود عبد الحميد، 15 عاما، رشا أحمد محمد، 30 عاما، محمد إبراهيم عبد الحميد، 5 أعوام، شيرين عطية الدسوقي، 38 عاما، محمود عبد الحميد محمد، 46 عاما، منة محمود عبد الحميد، 11 عاما، وإيمان مصطفى شحاتة، 8 أعوام، وجميعهم من محافظة الشرقية، مصابين بإصابات مختلفة بأنحاء متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص أمام الكارتة الجديدة، على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية".

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جار تقديم الإسعافات والخدمة الطبية للمصابين، وتحرير محضر بالحادث.