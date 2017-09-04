«السياحة»: مفاوضات مصرية صينية لزيادة الرحلات

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قال وزير السياحة، يحيى راشد، إن هناك مفاوضات جارية بين وزارتي الطيران المدني في مصر والصين، لتشغيل 3 رحلات أسبوعية بين القاهرة وشنغهاي، بالإضافة إلى الثلاث رحلات الأسبوعية بين القاهرة وبكين، والرحلات اليومية بين القاهرة وقوانغتشو، فضلا عن الرحلات الجوية العديدة التى تعمل بين عدة مدن صينية ومدن الأقصر والغردقة وأسوان.

وأشاد راشد، في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس قطاع السياحة الداخلية بهيئة السياحة المصرية، عادل المصرى، اليوم الإثنين، أمام مؤتمر السياحة بين الصين والدول العربية لعام 2017 فى مدينة ينتشوان، بنتائج التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة السياحية، التي وصلت إلى مستوى جديد من التفاعل، في ديسمبر 2014، خلال الزيارة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الصين.

وقال إن العلاقات بين البلدين ازدادت رسوخا عندما وقع السيسي ونظيره الصيني شى جين بينغ، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وترجمت إلى العديد من مشاريع القدرات الصناعية.

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وأوضح وزير السياحة أن مصر اتخذت عدة خطوات هامة لتسهيل زيارة المواطنين الصينيين لها، بما في ذلك تسهيل الحصول على تأشيرة الدخول، لدى وصول حاملي جوازات السفر الصينية إلى المطارات المصرية، وصياغة برامج سفر مناسبة لمتطلبات المسافر الصيني.

وأعرب الوزير عن أمله في زيادة التعاون من أجل تعزيز السياحة وتبادل الزيارات السياحية، وتعزيز التواصل وتبادل المعلومات السياحية بين مصر والصين، منوها بفرص التعاون مع منطقة نينغشيا.

وأكد أن مبادرة "الحزام والطريق"، التي أطلقها الرئيس الصيني عام 2013، وتحققت إلى رؤية قابلة للتنفيذ للمستقبل خلال منتدى "حزام واحد وطريق واحد"، الذي عقد في بكين، مايو الماضي، تلقى دعما من مصر التي ترى أنها تتكامل مع خطتها الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي الخطة التي خلقت وستخلق الكثير من الفرص الاستثمارية المتعددة، مشددا على أن مصر أرض الفرص التي لا نهاية لها والإمكانيات التي بلا حدود.