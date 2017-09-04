فؤاد: المشاركة في قمة «بريكس» تقدير للنمو الاقتصادى بمصر

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أشاد حزب الوفد بمشاركة مصر في قمة «بريكس»، فى مدينة شيامن الصينية، التى وصلها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مستهل زيارته إلى آسيا، حيث سيعقد لقاءات ثنائية مع الرئيس الصين شى جينبينغ، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودى.

وقال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، والمتحدث باسم الوفد، فى بيان له اليوم، إن التجمع يستضيف من القارة الإفريقية لاجتماع هذا العام، كلا من رئيسى مصر وغينيا، معتبرًا أن ذلك الأمر يعد تقديرًا للنمو الاقتصادى الذى تشهده مصر حاليا.

ولفت إلى أن مشاركة مصر في تلك القمة تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الصينية إلى مصر، والتعجيل فى تنفيذ المشاريع الكبرى التى تنفذها الشركات الصينية فى مصر، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن يعقد الرئيس لقاءات مع عدد من الشركات الصينية العاملة فى مصر.

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وأضاف: «الحراك الاقتصادى فى مصر بحاجة إلى ضخ استثمارات أجنبية مباشرة تسهم فى النمو الاقتصادى، والسيطرة على البطالة، وهذا ما تستهدفه مصر من هذا النوع من الزيارات».