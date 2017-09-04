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ملكية حديقة موالح تشعل مشاجرة في القليوبية.. والحصيلة 5 مصابين

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ملكية حديقة موالح تشعل مشاجرة في القليوبية.. والحصيلة 5 مصابين ملكية حديقة موالح تشعل مشاجرة في القليوبية.. والحصيلة 5 مصابين

التحرير

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أصيب 5 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية جزيرة الأحرار بمركز طوخ بمحافظة القليوبية؛ بسبب تعدي أحد الأشخاص على ملكية حديقة موالح استأمنه الطرف الثاني على حراستها.

التحريات كشفت أن "محمد ن."، 76 سنة، ونجله "نصر"، 39 سنة، قاما بالتعدي على حديقة موالح ملك "عصام ر."، 44 سنة، كلفهما بحراستها.

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بداية المشاجرة كانت مع منع الطرف الأول لمالك الحديقة من دخولها، حدثت بينهما مشادة كلامية، أطلق على إثرها الأخير عيارا ناريا من طبنجة غير مرخصة، تدخل آخرون لنصرتهما، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء محمد توفيق، مدير أمن القليوبية، إلى النيابة العامة للتحقيق.
 

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التحرير

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