ضبط عامل هشم زجاج جرار قطار بمزلقان المطار في إمبابة

كتب- محمد الصاوي:

ألقت مباحث شرطة النقل والمواصلات، اليوم الاثنين، القبض على عامل هشم زجاج جرار قطار بعد مشاجرة مع سائقة بمزلقان المطار بمنطقة إمبابة.

تلقى قسم شرطة محطة سكة حديد الجيزة بلاغاً من ناظر المحطة بحدوث مشادة كلامية بين سائق جرار، وأحد الأشخاص اثناء مروره من مزلقان المطار دائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، و قام ذلك الشخص برشق الجرار بالحجارة نتج عنة تهشم الزجاج الأمامي للجرار دون حدوث إصابات.

و بالفحص توصلت جهود ضباط مباحث الإدارة من تحديد مرتكب الواقعة محمد رمضان ، 33 سنه، عامل، وتم ضبطه و اعترافه بارتكابه الواقعة.

وأمر اللواء قاسم حسين مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

تم تحرير المحضر رقم 2/ 348 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد الجيزة، وأرسل بالمتهم إلى قسم شرطة إمبابة لقيده، وعرضة على النيابة.