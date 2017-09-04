غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفياً للحديث عن استعدادات العام الدراسي الجديد
غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفياً للحديث عن استعدادات العام الدراسي الجديد
11:35 ص الإثنين 04 سبتمبر 2017
وزارة التربية والتعليم
كتبت-ياسمين محمد:
تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا، بحضور قيادات الوزارة؛ لمناقشة عدة موضوعات خاصة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد، وملف الأكاديمية المهنية للمعلمين والترقيات وموضوعات أخرى.
يعقد المؤتمر، بقاعة علي مبارك بديوان عام الوزارة، في تمام الساعة الحادية عشر والنصف ظهرًا.
ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد يوم 23 سبتمبر الجاري.
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