الرئيس السيسي وبوتين يجريان مباحثات على هامش قمة "البريكس"

شيامن - (أ ش أ):

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، مباحثات اليوم الاثنين على هامش قمة مجموعة البريكس، التي تعقد بمدينة شيامن الصينية، تناولت عددا من القضايا الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس السيسي قد شارك اليوم في جلسة خاصة نظمها منتدى أعمال تجمع "بريكس" عن مصر، حيث ألقى كلمة بحضور نخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والاقتصاد والمال من الدول الأعضاء في تجمع "بريكس" تناولت التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري.

وسيحضر الرئيس السيسي مأدبة عشاء يقيمها الرئيس الصيني شي جين بينغ تكريما للزعماء المشاركين في اجتماعات القمة، كما سيحضر حفلا فنيا ستنظمه الصين بمناسبة افتتاح أعمال القمة بحضور قادة الدول المشاركة فيها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل مساء أمس إلى مدينة "شيامن" الصينية للمشاركة في اجتماعات قمة دول تجمع "بريكس" حيث كان في استقباله عدد من كبار المسئولين الصينيين وأعضاء السفارة المصرية.

وتضم مجموعة البريكس الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا.