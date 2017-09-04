الكاتدرائية المرقسية تحتفي بعيد الأضحى بإقامة "معرض الكتاب"

القاهرة - مصراوي:

تشارك الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الإثنين، هيئة الكتاب بالاحتفاء بعيد الأضحى المبارك، حيث يُفتتح معرض الكتاب بالكاتدرائية في السابعة مساءً ويستمر حتى 13 سبتمبر الجاري.

يضم جناح هيئة الكتاب أحدث إصداراتها بمختلف المجالات والسلاسل بتخفيضات هائلة، بالإضافة إلى كتب مكتبة الأسرة، وكتب الأطفال، وجناح الكتب المخفضة التي يصل سعر الكتاب فيها إلى جنيه واحد.

كما يشارك بالمعرض قطاعات وزارة الثقافة ودار أخبار اليوم.