تقرير: كوريا الشمالية ربما تستعد لاطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

سول- (د ب أ):

ذكر عضو في البرلمان الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، بعد يوم من ادعاء بيونجيانج أنها اختبرت بنجاح قنبلة هيدروجينية، أن كوريا الشمالية قد تقوم باختبار صاروخ باليستي عابر للقارات.

ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن النائب البرلماني، كيم بيونج لي قوله "إن هناك احتمالية أن تقوم كوريا الشمالية باستفزازات أخرى، عن طريق إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات باتجاه شمال المحيط الهادئ".

وأفادت تقارير بأن كيم جاء بمعلوماته نقلا عن الجهاز الوطني للاستخبارات في كوريا الجنوبية.

وكانت كوريا الشمالية قالت أمس الاحد إنها اختبرت بنجاح قنبلة هيدروجينية يمكن تحميلها على صاروخ باليستي عابر للقارات.