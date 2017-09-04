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وزير السياحة: مفاوضات مصرية صينية لزيادة الرحلات بين القاهرة وبكين

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مصراوي Masrawy

وزير السياحة: مفاوضات مصرية صينية لزيادة الرحلات بين القاهرة وبكين

11:15 ص الإثنين 04 سبتمبر 2017

وزير السياحة: مفاوضات مصرية صينية لزيادة الرحلات بين القاهرة وبكين

ينتشوان - (أ ش أ):

قال وزير السياحة يحيى راشد، إن هناك مفاوضات جارية بين وزارتي الطيران المدني في والصين لتشغيل ثلاث رحلات أسبوعية بين القاهرة وشنغهاي، بالإضافة إلى الثلاث رحلات الأسبوعية بين القاهرة وبكين، والرحلات اليومية بين القاهرة وقوانغتشو، فضلا عن الرحلات الجوية العديدة التي تعمل بين عدة مدن صينية ومدن الأقصر والغردقة وأسوان.

وأشاد وزير السياحة، في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس قطاع السياحة الداخلية بهيئة السياحة المصرية الدكتور عادل المصري، اليوم الاثنين، أمام مؤتمر السياحة بين الصين والدول العربية لعام 2017 في مدينة ينتشوان، بنتائج التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة السياحية، والتي وصلت إلى مستوى جديد من التفاعل في ديسمبر 2014، خلال الزيارة الأولى للرئيس عبدالفتاح إلى الصين.

وقال إن العلاقات بين البلدين ازدادت رسوخا عندما وقع الرئيس السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وترجمت إلى العديد من مشاريع القدرات الصناعية.

وأوضح وزير السياحة، أن مصر اتخذت عدة خطوات هامة لتسهيل زيارة المواطنين الصينيين لها بما في ذلك تسهيل الحصول على تأشيرة الدخول لدى وصول حاملي جوازات السفر الصينية إلى المطارات المصرية وصياغة برامج سفر مناسبة لمتطلبات المسافر الصيني.

وأعرب راشد، عن أمله في زيادة التعاون من أجل تعزيز السياحة وتبادل الزيارات السياحية، وتعزيز التواصل وتبادل المعلومات السياحية بين مصر والصين، منوها في هذا الصدد بفرص التعاون مع منطقة نينغشيا.

وأكد أن مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقها الرئيس شي عام 2013، وتحققت إلى رؤية قابلة للتنفيذ للمستقبل خلال منتدى "حزام واحد وطريق واحد" الذي عقد في بكين في شهر مايو الماضي تلقى دعما من مصر التي ترى أنها تتكامل مع خطتها الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي الخطة التي خلقت وستخلق الكثير من الفرص الاستثمارية المتعددة، مشددا على أن مصر هي حقا أرض الفرص التي لا نهاية لها والامكانيات التي بلا حدود.

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مصراوي Masrawy

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