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ضبط 892 مخالفة مرورية في القليوبية

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مصراوي Masrawy

ضبط 892 مخالفة مرورية في القليوبية

11:32 ص الإثنين 04 سبتمبر 2017

ضبط 892 مخالفة مرورية في القليوبية

حملة مرورية - ارشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مرورية مكبرة على الطريق الزراعي، والدائري، والطرق العامة بالمدن، لتحقيق الانضباط المروري، وضبط المخالفين، وأسفرت الحملة عن ضبط 892 مخالفة مرورية متنوعة.

وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد درويش مدير مرور القليوبية، يفيد بشن حملة مرورية مكبرة على الطريق الزراعي، والدائري، وبعض الطرق العامة بين المدن.

وأسفرت الحملة عن ضبط 892 مخالفة مرورية متنوعة شملت السير عكس الاتجاه، وانتظار خاطئ، والسير بدون لوحات معدنية، وبدون تراخيص، وقيادة صغار السن بالمخالفة للقانون.

وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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