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1445 مصريا وأجنبيا زاروا معبد دندرة بقنا في العيد

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مصراوي Masrawy

1445 مصريا وأجنبيا زاروا معبد دندرة بقنا في العيد

11:32 ص الإثنين 04 سبتمبر 2017

1445 مصريا وأجنبيا زاروا معبد دندرة بقنا في العيد

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أفادت مديرية آثار قنا، بأن معبد دندرة، استقبل خلال ثلاثة أيام عيد الأضحى المبارك، 1445 زائرًا، من بينهم 95 سائحًا من مختلف الجنسيات الأجنبية، وسط تعزيزات أمنية مكثفة من قبل شرطة ومباحث السياحة والآثار.

وقال عبدالحكيم الصغير، مدير معبد دندرة بقنا لـ"مصراوي"، إن معبد دندرة بقنا يستعد للاستقبال الموسم السياحي الشتوي الجديد، عقب تجهيز المتحف المفتوح بفناء المعبد، لاستقبال السائحين.

وأضاف أن معبد دندرة من المعابد الفرعونية اليونانية الفريدة، ذات السقف والسراديب والألوان الزاهية التي يأتي إليها السائحون، خصيصًا للتأمل في عظمة الحضارة المصرية القديمة.

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مصراوي Masrawy

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