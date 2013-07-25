تكليف وكيل إدارة أبو كبير بحل أزمة المتعاقدين المتجمهرين

فوض السيد النجار، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، شعبان أبو الغيط وكيل إدارة أبو كبير التعليمية بترأس لجنة لحل مشاكل المعلمين والإداريين المتعاقدين بالإدارة، تتكون من مراقب المالية بالمجلس وموظف من الموازنة بالإدارة وآخر من المديرية والذهاب للوزارات المعنية لتعزيز المبالغ المطلوبة بالمديرية وإدارة أبو كبير، والبالغ إجماليها 62 مليون جنيه، منها 17 مليونا لإدارة أبو كبير قيمة مبالغ مستحقة عن مكافأة الامتحانات، وذلك لعدم تواجد مدير الإدارة محمود أبو هاشم وموقفه السلبى فى حل هذه الأزمة، والتى افتعلها بنفسه، على حد قول المتعاقدين.

يقول أحمد عيد، مشرف نشاط بمدرسة الشرفا بإدارة أبو كبير التعليمية، إننا نعمل منذ عامين بالتعاقد ولم نصرف مكافأة الامتحانات رغم أن جميع الإدارات صرفت مستحقاتهم، مشيرا إلى أن السيد النجار وكيل أول الوزارة أكد للوفد الذى التقاه نيابة عن المتعاقدين المتجمهرين أنه أرسل المبالغ المستحقة لإدارة أبو كبير وباقى الإدارات إلا أن محمود أبو هاشم، مدير إدارة أبو كبير، قام بتغيير بند الصرف وحوله للأساسيين وترك المتعاقدين دون صرف مستحقاتهم.

وأضاف أن جميع المتعاقدين لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهر إبريل الماضى مما أثار حفيظتهم وصمموا على استمرار إضرابهم وغلق أبواب الإدارة ومنع المدير من دخول مكتبه خاصة أنه دائم الهرب لعدم مواجهتنا.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة أبو كبير التعليمية شهدت عددا من الوقفات الاحتجاجية من المتعاقدين للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة من شهر ابريل من العام الجارى ومستحقاتهم من مكافأة الامتحانات للعام الماضى والحالى أسوة بزملائهم بجميع إدارات المحافظة، واتهموا مدير الإدارة بالتعسف معهم وتحديه للمتعاقدين وعدم مقابلتهم مما اضطرهم لغلق أبواب الإدارة اليوم بالجنازير والمطالبة بإقالته.