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بتر يد عامل صدمه قطار في سوهاج

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مصراوي Masrawy

بتر يد عامل صدمه قطار في سوهاج

11:28 ص الإثنين 04 سبتمبر 2017

بتر يد عامل صدمه قطار في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصيب عامل ببتر في كف اليد اليمنى، وجروح بفروة الرأس، اليوم الإثنين، عقب اصطدام قطار به، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاه، بدائرة قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج.

وتلقى مأمور قسم شرطة طهطا، إخطارًا من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة سكة حديد طهطا، بدائرة القسم باصطدام قطار بشخص بالقرب من المحطة.

وتبين اصطدام القطار رقم 159 مميز "الأقصر – القاهرة" بالمدعو "رمضان رجب محمد" 27 عامًا، عامل، ويقيم بناحية الكوم الأصفر دائرة مركز طهطا، حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه، ما نتج عنه إصابته.

ونقل المصاب المذكور لمستشفى طهطا العام، وتبين إصابته ببتر في كف اليد اليمني وجروح بفروه الرأس، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 2053 إداري القسم لسنة 2017.

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