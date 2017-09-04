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القبض على تاجر فحم هارب من 62 حكما قضائيا في سوهاج

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مصراوي Masrawy

القبض على تاجر فحم هارب من 62 حكما قضائيا في سوهاج

11:26 ص الإثنين 04 سبتمبر 2017

القبض على تاجر فحم هارب من 62 حكما قضائيا في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما، شمال محافظة سوهاج، اليوم الإثنين، القبض على تاجر فحم هارب من 62 حكمًا قضائيًا.

تبين ضبط "عاطف. م. أ" 51 عامًا، تاجر فحم، ويقيم بناحية سلامون، دائرة مركز طما، والمطلوب للتنفيذ عليه في 17 حكمًا مستأنفًا، و45 حكمًا جزئيًا.

وتم إخطار اللواء حسن محمود، حكمدار مديرية أمن سوهاج، وحُرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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مصراوي Masrawy

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