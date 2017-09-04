القبض على موظف وبحوزته طبنجة و11طلقة بمحطة القاهرة
القبض على موظف وبحوزته طبنجة و11طلقة بمحطة القاهرة
11:28 ص الإثنين 04 سبتمبر 2017
كتب- محمد الصاوي:
تمكنت وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بإدارة شرطة السكة الحديد والقوة المرافقة، اليوم الاثنين، من ضبط ناصر ع، 40 سنه، موظف، و بحوزته طبنجة ماركة برتا و 11 طلقة)، بمحطة سكة حديد القاهرة، عقب نزوله من القطار رقم 906 (الإسكندرية /القاهرة).
بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته السلاح الناري، بقصد الدفاع عن النفس.
وأمر اللواء قاسم حسين مساعد الوزير مدير الإدارة، باتخاذ كافة الاجراءات القانونية.
تم تحرير المحضر رقم 13/221أحوال قسم شرطة محطة القاهرة.
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