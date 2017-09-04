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وزير النقل الروسي: الخبراء الروس يقيمون إيجابيا أحد مباني مطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

وزير النقل الروسي: الخبراء الروس يقيمون إيجابيا أحد مباني مطار القاهرة

11:17 ص الإثنين 04 سبتمبر 2017

وزير النقل الروسي: الخبراء الروس يقيمون إيجابيا أحد مباني مطار القاهرة

شيامين- (د ب أ):
صرح وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف اليوم، الاثنين، بأن الخبراء الروس يقيمون إيجابيا أحد مباني مطار القاهرة.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عنه القول بأنه سيطلع الرئيسي الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح خلال اجتماعها المقرر اليوم على هامش قمة مجموعة بريكس في الصين بأن بذلت جهودا كبيرة لتعزيز إجراءات أمن الطيران والنقل في المطارات المصرية وخاصة مطار القاهرة الدولي.

وقال الوزير :"بعد دراسة الوضع الأمني في المبنى رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، قيم خبراؤنا إيجابيا ما رأوه".

وكان وفد أمني روسي أجرى نهاية يوليو الماضي تفتيشا على إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والبضائع والطائرات بمطار القاهرة. ووُصف هذا التفتيش بأنه "الأهم" لاحتمال أن يتحدد تبعا لنتائجه ما إذا كان سيتم استئناف حركة الطيران والسياحة الروسية إلى مصر.

يذكر أن حركة الطيران والسياحة الروسية لمصر متوقفة رسميا منذ سقوط طائرة روسية بوسط سيناء أواخر عام 2015 . ومنذ ذلك الحين طالب الجانب الروسي بإجراءات أمنية إضافية وقام بالعديد من جولات التفتيش.

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مصراوي Masrawy

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