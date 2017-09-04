مسؤول روسي بارز: حل الازمة الكورية الشمالية الوحيد"سياسي دبلوماسي"

موسكو- (دب ا):

طالب نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، يوم الاثنين، حكومة كوريا الشمالية بضرورة الكف عن التصرفات الاستفزازية التي من شأنها زعزعة الأوضاع.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن ريابكوف قوله: "يجب على بيونجيانج أن تكف عن التصرفات الاستفزازية التي تزعزع الأوضاع، لكن مع قولي هذا لا يمكن إلا أن أشير إلى أن الحل الوحيد لحل هذه الأزمة التي طال أمدها هو [الحل] السياسي الدبلوماسي".

وأضاف "لا يجب أن يكون هناك مكان للتصعيد، على الأقوى والأعقل أن يبدي ضبط النفس، مفهوم أن أي خطوة متهورة في الوضع الراهن يمكن أن تؤدي إلى الانفجار، إلى انفجار سياسي وعسكري".

كانت كوريا الشمالية قد أعلنت أول أمس السبت عن إجراء تجربة نووية سادسة بـ"نجاح تام" مشيرة إلى أنها أكدت "مصداقة رؤوسها النووية"، طبقا لما ذكرته وكالة الانباء المركزية الكورية الشمالية.

وأضافت الوكالة أنه تم خلال تلك التجربة، اختبار قنبلة هيدروجينية بنجاح يمكن حملها على صاروخ باليستي عابر للقارات.

وجاء إعلان كوريا الشمالية بعد مرور ثلاث ساعات من رصد زلزال اصطناعي بلغت قوته 5,7 درجة بمنطقة بيونج كيه-ري بكوريا الشمالية.