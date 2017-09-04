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انتحار طالب أطلق على نفسه الرصاص من سلاح والده في الشرقية

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مصراوي Masrawy

انتحار طالب أطلق على نفسه الرصاص من سلاح والده في الشرقية

11:15 ص الإثنين 04 سبتمبر 2017

انتحار طالب أطلق على نفسه الرصاص من سلاح والده في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

أنهى طالب في الفرقة الثانية بكلية الطب بجامعة عين شمس، حياته، اليوم الإثنين؛ بطلق ناري من سلاح والده، بقرية "المنشية" التابعة لمركز كفر صقر، بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بوفاة المدعو "شريف. م. ع" طالب بالفرقة الثانية بكلية طب بجامعة عين شمس؛ متأثرًا بإصابته بطلقة نارية من سلاح والده.

وتبين من التحقيقات، أن المتوفى تخلص من حياته، حيث كان يُعاني من حالة اكتئاب، وأنه سبق وحاول الانتحار بالسم، إلا أنه نجا، ليُقدم على الانتحار بطلق ناري أعلى جبهته، من سلاح ناري مُرخص "بندقية خرطوش" خاص بوالده اللواء المتقاعد.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4672 إداري كفر صقر لسنة 2017، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

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مصراوي Masrawy

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