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قبل "المدارس".. زيادة الإقبال على شواطىء الإسكندرية في آخر أيام العيد (صور)

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مصراوي Masrawy

قبل "المدارس".. زيادة الإقبال على شواطىء الإسكندرية في آخر أيام العيد (صور)

11:00 ص الإثنين 04 سبتمبر 2017

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إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأحذية والملابس في بورسعيد

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إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأحذية والملابس في بورسعيد

الإسكندرية – محمد عامر:

واصل آلاف المواطنين توافدهم على شواطىء الإسكندرية، اليوم الإثنين، لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك، والاستمتاع بدرجات الحرارة اللطيفة، وسط حالة من السيولة المرورية في شوارع المدينة الساحلية.

وشهدت شواطئ الإسكندرية، بدء من أبو قير وحتى الدخيلة، زحامًا شديدًا من وافدي رحلات اليوم الواحد القادمين من مختلف محافظات الجمهورية، للاستمتاع بالبحر قبل بدء الدراسة بالمدارس والجامعات.

وكثفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، حملات الرقابة على الشواطىء للتأكد من الالتزام بالنظافة ورسوم الدخول المقررة من المحافظة وفقًا للتعاقد مع مستأجري الشواطىء.

وقال اللواء أحمد حجازي، رئيس إدارة السياحة والمصايف، إنه تم ضبط مخالفات تتعلق بالنظافة ورسم الدخول بشواطىء "شهر العسل"، و"البيطاش 1"، و"درويش"، و"الهانوفيل"، و"شهر زاد"، و"جمعية الروضة الخضراء".

وأشار "حجازي" إلى إنهاء تعاقد عامل بشاطئ الهانوفيل لفرضه "إكرامية" على أحد المصطافين، مضيفًا أنه لا تهاون في أي استغلال للمواطنين والاهتمام بمنظومة الإنقاذ لحماية المصطافين.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، بزيادة معدلات رفع القمامة بالشوارع والشواطىء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشددًا على رؤساء الأحياء، وإدارة الرصد البيئي بالمحافظة بالعمل على مدار 24 ساعة لرفع مستوى النظافة.

وأضاف المحافظ أنه سيتابع مستوى النظافة، وسيقوم بعمل جولات ميدانية مفاجأة للتأكد على الطبيعة من معدل الرفع ومدى رضى المواطنين عن ذلك، مشيرًا إلى ضرورة أن تظهر الإسكندرية في أبهى صورها أمام أهلها وزوارها.

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