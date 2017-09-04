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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة على طريق "قنا - سفاجا"

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مصراوي Masrawy

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة على طريق "قنا - سفاجا"

10:59 ص الإثنين 04 سبتمبر 2017

ارشيفية

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين، أحدهم بحالة خطرة، إثر انقلاب سيارة بالكيلو 40، على طريق "قنا - سفاجا"، ونقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء علاء العياط مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي "قنا - سفاجا" والدفع بـ3 سيارات إسعاف.

وتبين مصرع المدعو "هاني حسين أبوالوفا" 38 عامًا، مقيم بقرية الدير الشرقي بمركز قنا، وإصابة كلًا من "نصر الدين محمد" 41 عامًا، و"محمود عبدالله محمد" 27 عامًا، ومقيم الدير الشرقي، باشتباه مابعد الارتجاج وآخر تم إسعافه بمكان الواقعة، ونقلت الجثة والمصابين لمستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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