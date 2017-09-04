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استمرار البحث عن "العقل المدبر" لمحاولة اغتيال زعيم حزب في باكستان

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مصراوي Masrawy

استمرار البحث عن "العقل المدبر" لمحاولة اغتيال زعيم حزب في باكستان

11:03 ص الإثنين 04 سبتمبر 2017


إسلام آباد- (د ب أ):
تقوم الشرطة في بلدة مالير الواقعة بمدينة كراتشي الباكستانية، بعمليات مداهمة، بحثا عن مشتبه به هرب أثناء مداهمة في منطقة كانيز فاتيما في وقت سابق اليوم الاثنين.

ونقلت محطة "جيو" الاخبارية التليفزيونية عن راو أنور المسؤول في شرطة مالير، القول، إنهم يبحثون عن عبد الكريم ساروش صديقي، وهو قائد بارز في جماعة أنصار الشريعة المسلحة. وأفادت تقارير بأن صديقي هو العقل المدبر لمحاولة اغتيال خواجا إزهار الحسن، زعيم حزب حركة عوامي المتحدة.

وأشارت "جيو" إلى أن صديقي كان يدرس من قبل الفيزياء التطبيقية في جامعة كراتشي.
ونقلت "جيو" عن مصادر القول إن الشرطة ألقت القبض على ثمانية على الاقل من المشتبه بهم، في عمليات مداهمة جرت في وقت سابق اليوم، أسفرت عن مقتل أحد أفراد الشرطة وهروب صديقي.

وكان خواجا ازهار الحسن، نجا صباح أمس الاول السبت من محاولة اغتيال، فى منطقة بوفيرزون، حيث كان يغادر مسجدا بعد أداء صلاة عيد الاضحى، إلا أن شخصين لقيا حتفهما خلال المحاولة.

وقال حسن، فى بيان له عقب الهجوم: "المهاجمون كانوا يرتدون خوذا وكانوا يلبسون زي الشرطة"، مضيفا أنه لم يصب بجرح، إلا أن اثنين من حراسه ومواطنا أصيبوا جراء إطلاق النار.

يذكر أن كراتشي هي مدينة متعددة الأعراق، وهي عاصمة إقليم السند جنوبي باكستان. وتشهد المدينة موجة من أعمال العنف المسلح، كان أبرزها الهجوم على مطار كراتشي في يونيو عام 2014 والذي أسفر عن مقتل 34 شخصا على الأقل، وأعلنت حركة طالبان المسؤولية عنه.

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مصراوي Masrawy

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