حزب الدستور بالدقهلية يدعو للتظاهر غداً لدعم مكافحة الإرهاب

دعا حزب الدستور أمانة الدقهلية، أهالى المحافظة للاحتشاد فى ميدان الثورة، وذلك للتأكيد على مكتسبات 30 يونيو، وللتأكيد ثوره 25 يناير ودعم الجيش المصرى والذى نزل لتأكيد الإرادة الشعبية لملايين المصريين فى 30 يونيو لمواجهه أى أعمال إجرامية تهدد أمن الوطن.

وأضافت الدعوة التى نشرها الحزب عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن اجتماع المكتب التنفيذى للحزب بالدقهلية أكد على دعوه الحزب إلى جموع الشعب المصرى بالاحتشاد فى ميادين مصر يوم غدا الجمعة.

كما أكد الحزب على حق الجميع فى التظاهر ما لم يخرج عن إطار السلمية وأيماناً منا برفض العنف أياً كان مصدره أو اتجاهه والتمسك بموقف حزب الدستور المُعَلن من قبل فى أن المصالحة الوطنية هى السبيل الوحيد لخروج الوطن من أى مأزق سياسي.