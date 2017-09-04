السيطرة على حريق داخل منزل في العياط

كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق اندلع بمنزل بمركز العياط، جنوب المحافظة.

غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من منزل بالعياط، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء بقيادة المقدم أحمد غانم.

تمكن رجال الإطفاء من محاصرة ألسنة النيران، وإخماد الحريق دون وقوع إصابات، مما أسفر عن احتراق بعض المنقولات المنزلية.

تحريات المقدم مروان الحسيني، رئيس مباحث العياط، كشفت عن وجود شبهة جنائية، وتبين أن عاطلين فشلا في سرقة المنزل، فأضرما النيران فيه، وأمكن ضبطهما بأحد الأكمنة.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.