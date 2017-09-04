العثور على طفلة رضيعه ملقاة بمحطة مترو وادي حوف

كتب- محمد الصاوي:

عثرت شرطة النقل والمواصلات على طفلة رضيعه ملقاة على أحد المقاعد بمحطة مترو بمحطة مترو وادي حوف.

تلقى قسم شرطة أول المترو بلاغاً من كلا من "سامي سعيد"، 34 سنه، وعادل يوسف، 28 سنه، حاصل على دبلوم سياحة وفنادق بالعثور على طفلة حديثة الولادة على أحد المقاعد المخصصة للانتظار برصيف المرج بمحطة وادي حوف.

بالفحص ومناظرة الطفل تبين انها انثى الحبل السري مربوط ملفوفة بقطعة من القماش ولا توجد بها ثمة إصابات.

تم تقديم الرعاية اللازمة للطفلة، وتحرر المحضر رقم 2/250 أحوال قسم شرطة أول مترو الانفاق، وأرسل لقسم شرطة حلوان بالطفلة المعثور عليها لاستكمال الإجراءات القانونية.