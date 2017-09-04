بعد 10 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المساكن بالعياط

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الإثنين، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بمنطقة العياط.

تعددت بلاغات سرقة الوحدات السكنية بالعياط أمام اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فأمر بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد ناجي كامل، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة.

تحريات المقدم مروان الحسيني، رئيس مباحث العياط، توصلت إلى أن عاطلين وراء تلك الوقائع، وأنهما كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق.

تم إعداد خطة محكمة للإيقاع بالمتهمين من خلال نشر عدة أكمنة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمان، أسفرت إحداهما عن ضبطهما.

أمام اللواء محمد عبد التواب، مدير المباحث الجنائية، أقر المتهمان بارتكابهما 10 وقائع سرقة، وأرشدا عن المسروقات، وتم إعادتها إلى الضحايا.

حُرر المحضر اللازم، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.