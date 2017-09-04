هذه المشاكل الجلدية لدى الرضع تستلزم استشارة الطبيب

هذه المشاكل الجلدية لدى الرضع تستلزم استشارة الطبي

(د ب أ) -

أوصت مجلة "إلتيرن" الألمانية الوالدين باصطحاب الرضيع إلى الطبيب في حال المعاناة من المشاكل الجلدية التالية: بثور قيحية وطفح جلدي وتورمات ومواضع احمرار تغطي مساحة كبيرة من الجلد ومحددة المعالم بشدة.

كما شددت المجلة المعنية بالأسرة والطفل على ضرورة استشارة الطبيب في حال شعور الطفل بالألم أو تعرضه للدغة إحدى الحشرات أو في حال المشاكل الجلدية، التي ترافق العدوى المصحوبة بحمى.