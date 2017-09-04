هدد بالانتحار عبر فيسبوك.. فعثروا على جثته في النيل بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

هدد شاب في بداية الثلاثينات من عمره، عائلته بالانتحار بسبب خلافات، ونشر تهديه على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لتكتشف الأسرة أنه أقدم على تنفيذ تهديه، وانتحر بالفعل بإلقاء نفسه بالنيل، بعد مشاركة تهديده ومعاناته النفسية مع 48 من أصدقائه، وتمكنت فرق الإنقاذ النهري من انتشال الجثة اليوم.

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب طافية بمياه نهر النيل.

وبتوجيه مأمورية أمنية من عناصر البحث الجنائي وفرق الإنقاذ النهري تم انتشال الجثة، وتوصلت التحريات إلى أن الجثة لشاب يدعى "حازم. ع" 31 سنة مقيم بمدينة المنيا، وأنه انتحر بإلقاء نفسه بمياه نهر النيل، وأنه اتخذ قراره بالانتحار عقب كتابة منشور على صفحته الشخصية على فيسبوك "نتيجة لظلم تعرضه له" حسبما كتب.

وجاء بنص منشوره "شكرا لكل الناس على ظلمها ليا.. الناس ظنت فيا سوء وأنا برئ وربنا يعلم، أنا رايح لربنا هو اللي هيجبلي حقي طبعًا من الصورة ديا هتعرفوا أنا فين وحشتني يا أبويا انا وأخواتي وأمي للعلم أنا طول عمري راجل ولا عمر حد كسرلي عيني".

وانتدبت النيابة العامة الدكتور هاني اسحق شحاتة، مفتش وموثق صحة مركز وبندر المنيا، لبيان سبب الوفاة، و الذي أثبت بتقريره أن انتشال جثة المتوفى تم بعد 33 ساعة من الغرق بمياه نهر النيل، وأن الوفاة نتيجة "اسفكسيا" الغرق وفشل حاد بالتنفس، ولا توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة.

تم إيداع جثة المتوفي بمشرحة المستشفى العام، وتحرر محضرا عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

