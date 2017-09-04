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وزير القوى العاملة: تجهيز 12 ورشة وتطوير 10 مراكز للتدريب المهني بالمحافظات

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مصراوي Masrawy

وزير القوى العاملة: تجهيز 12 ورشة وتطوير 10 مراكز للتدريب المهني بالمحافظات

10:49 ص الإثنين 04 سبتمبر 2017

وزير القوى العاملة: تجهيز 12 ورشة وتطوير 10 مراكز للتدريب المهني بالمحافظات

وزارة القوى العاملة

كتبت - نورا ممدوح:

تستأنف وزارة القوي العاملة عقب إجازة العيد، تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، بشأن برنامج دعم وإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني (tvet 2)، بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، والتعليم، والتعليم الفني والسياحة .

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن المشروع يهدف إلى تجهيز 12 ورشة للتدريب المهني وتأهيل وتطوير البنية التحتية لـ 10 مراكز تابعة للوزارة هي مركز تدريب مهني بورسعيد، وحوش عيسى بالبحيرة، وقفط بقنا، ومحرم بك بالإسكندرية، وسوهاج، وطهطا، والكوثر بسوهاج، والخانكة بالقليوبية، والمستقبل بالإسماعيلية، وأشمون بالمنوفية.

وأضاف سعفان، في بيان اليوم الاثنين، أن المشروع يهدف أيضا إلى توفير المعدات التدريبية الحديثة، وتطوير البرامج التدريبية بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلية والعالمية، وبناء القدرات للمديرين والمعلمين والمدربين بما يتناسب وواجبات ومسئوليات وظائفهم، فضلاً عن دعم نظام لإدارة الجودة الشاملة بالمراكز، ووضع إطار شامل واستراتيجية متكاملة للحوكمة، ودعم تيسير انتقال طلبة وخريجى مراكز التدريب المهنى إلى سوق العمل، وبناء قدرات العاملين فى مجالات التوجيه والإرشاد المهني وريادة الأعمال والابتكار ومعلومات سوق العمل وتنمية المهارات .

وأوضح أنه بالنسبة لمركز تدريب مهني الكوثر بمحافظة سوهاج سيتم استحداث تدريب للشباب على مهن الفندقة السياحية، وذلك نظرا للكثافة السكانية بالمحافظة وإقبال الشباب الشديد على التخصصات المختلفة لمهن السياحة.

وكشف الوزير، عن أنه سيتم افتتاح مركز تدريب مهني أشمون بمحافظة المنوفية قريبا، بعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية وتجهيزه بورش التفصيل والحياكة الحديثة.

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