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أنقذت طفلتها ولقيت مصرعها.. ربة منزل تغرق في الإسماعيلية

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أنقذت طفلتها ولقيت مصرعها.. ربة منزل تغرق في الإسماعيلية أنقذت طفلتها ولقيت مصرعها.. ربة منزل تغرق في الإسماعيلية

التحرير

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لقيت سيدة مصرعها غرقًا أثناء محاولة إنقاذ طفلتها من الغرق بمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارًا من العميد ايهاب عبد الله مدير شرطة النجدة يفيد بتلقيه بلاغًا بغرق سيدة بإحدى الشواطئ بمنطقة أبو سلطان بمدينة فايد.

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وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع السيدة هبة عيادة، وذلك إثر إنقاذ طفلتها، لتلقي مصرعها بدلا منها.

تم نقل جثة السيدة إلى ثلاجة مستشفى فايد وصرحت النيابة بدفن الجثة بعد ورود تقرير مفتش الصحة.

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التحرير

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