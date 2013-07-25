جبهة إنقاذ الصعيد تدعو للتظاهر غدًا لتفويض الجيش والشرطة

قالت جبهة إنقاذ الصعيد، فى بيانٍ لها "نظرًا لهذه الأحداث التى تواجهها مصر والتى ستغير شكل المستقبل نحو عدالة فى توزيع الثروة والسلطة على مختلف مناطق مصر خاصة من عانى طويلا من التجاهل وإهمال قضايا وأول هذه المناطق هى صعيد مصر ونظرا لما لوحظ من متاجرة الكثيرين بالصعيد وأبنائه ومشاكله واعتبره البعض أنه مجرد أصوات يمكن استخدامها لصالحه داخل صندوق انتخابى ثم يعطى له ظهره كما حدث مع نظام مبارك البائد وتلاه نظام الإخوان الرجعى".

وأضاف منسق عام الجبهة الدكتور وائل الحضرى، خلال البيان "نظرًا لمعاناة أبناءه الصعيد والغرق فى مشاكله التى لا يعرفها الكثيرين من الحكام أو أولى الأمر أمر لذلك قرر أبناء الصعيد الشرفاء عمل جبهة تضم كل طوائف الصعيد فى جميع محافظاته والدفاع عن مكتسباته خاصة بعد أن أثبتت محافظات الصعيد خلال أيام 30 يونيه وما بعدها أنها تنبض بالثورية والدفاع عن حقوقه التى لا تختلف عن مطالب أبناء مصر وأنها مشاركة فى صنع مستقبل مصر.. لذلك تدعو جبهة أبناء الصعيد كل أبنائه فى جميع محافظاته الخروج غدا الجمعة إلى كل الساحات والميادين والقرى والنجوع لنبذ الإرهاب والمتاجرين بالدين وتفويض الجيش والشرطة لتخليص مصر من الإرهاب وصانعى الفتنة كما تدعوا كل الشرفاء فى صعيد مصر عدم النظر إلى الوراء لا إقصاء لأحد والانضمام لجبهة انقاذ الصعيد لتوحيد إرادتنا والتحامها مع إرادات شعب مصر صرح بذلك الدكتور وائل الحضرى منسق عام الجبهة".