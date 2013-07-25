أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جبهة إنقاذ الصعيد تدعو للتظاهر غدًا لتفويض الجيش والشرطة

Google+ Print
جبهة إنقاذ الصعيد تدعو للتظاهر غدًا لتفويض الجيش والشرطة جبهة إنقاذ الصعيد تدعو للتظاهر غدًا لتفويض الجيش والشرطة

قالت جبهة إنقاذ الصعيد، فى بيانٍ لها "نظرًا لهذه الأحداث التى تواجهها والتى ستغير شكل المستقبل نحو عدالة فى توزيع الثروة والسلطة على مختلف مناطق مصر خاصة من عانى طويلا من التجاهل وإهمال قضايا وأول هذه المناطق هى صعيد مصر ونظرا لما لوحظ من متاجرة الكثيرين بالصعيد وأبنائه ومشاكله واعتبره البعض أنه مجرد أصوات يمكن استخدامها لصالحه داخل صندوق انتخابى ثم يعطى له ظهره كما حدث مع نظام مبارك البائد وتلاه نظام الإخوان الرجعى".

وأضاف منسق عام الجبهة الدكتور وائل الحضرى، خلال البيان "نظرًا لمعاناة أبناءه الصعيد والغرق فى مشاكله التى لا يعرفها الكثيرين من الحكام أو أولى الأمر أمر لذلك قرر أبناء الصعيد الشرفاء عمل جبهة تضم كل طوائف الصعيد فى جميع محافظاته والدفاع عن مكتسباته خاصة بعد أن أثبتت محافظات الصعيد خلال أيام 30 يونيه وما بعدها أنها تنبض بالثورية والدفاع عن حقوقه التى لا تختلف عن مطالب أبناء مصر وأنها مشاركة فى صنع مستقبل مصر.. لذلك تدعو جبهة أبناء الصعيد كل أبنائه فى جميع محافظاته الخروج غدا الجمعة إلى كل الساحات والميادين والقرى والنجوع لنبذ الإرهاب والمتاجرين بالدين وتفويض الجيش والشرطة لتخليص مصر من الإرهاب وصانعى الفتنة كما تدعوا كل الشرفاء فى صعيد مصر عدم النظر إلى الوراء لا إقصاء لأحد والانضمام لجبهة انقاذ الصعيد لتوحيد إرادتنا والتحامها مع إرادات شعب مصر صرح بذلك الدكتور وائل الحضرى منسق عام الجبهة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط