كونتي مُستاء من إدارة تشيلسي

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ذكرت صحيفة إكسبريس البريطانية، اليوم الإثنين، أن الخلافات بين الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، ومجلس الإدارة، تجددت بعد فترة من الهدوء بين الطرفين، كانت قد شهدت تجديد عقد المدرب.

وأضافت إكسبريس، أن إدارة تشيلسي لا تشعر بأنها قصرت في سوق الانتقالات الصيفية، بالتعاقد مع 6 لاعبين يحتاج إليهم النادي، إلا أن كونتي مستاء ومحبط بسبب الفشل في التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو والهولندي فيرجيل فان ديك.

ونقلت الصحيفة تصريحات دومينيك فيفيلد، الصحفي بالجارديان البريطانية، لشبكة سكاي سبورتس، والتي قال فيها: "الإدارة ترى أنها صرفت 180 مليون إسترليني على صفقات جديدة، والفريق حاليًا أصبح أقوى مما كان عليه في مايو الماضي".

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وتابع: "ولكن كونتي يرى أن الفريق كان يحتاج للوكاكو، وفان ديك بالإضافة إلى أليكس ساندرو، لاعب يوفنتوس، وخسارة الثلاثي أمر محبط بالنسب للمدرب الإيطالي، لذلك عادت الخلافات والمشاكل بين الطرفين للظهور".

يذكر أن تشيلسي وقّع مع الإسباني ألفارو موراتا من ريال مدريد، والألماني أنطونيو روديجر من روما الإيطالي، بالإضافة إلى الحارس ويلي كابايرو من مانشستر سيتي بالمجان، كما ضم داني درينكوتر من ليستر سيتي، ودافيد زاباكوستا من تورينو الإيطالي في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية.